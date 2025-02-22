Fenerbahçe'nin rakibine ligde şok!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Rangers, kendi sahasında St.Mirren'e 2-0 yenildi ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Fenerbahçe'nin rakibine ligde şok!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 20:14

İskoçya Premier Lig'in 27. haftasında Rangers ile St.Mirren karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip St.Mirren 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Rangers'a karşı St.Mirren'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mikael Mandron ve 70. dakikada Toyosi Olusanya kaydetti.

Ligde 9 maç sonra yenilen Rangers, 56 puanda kaldı ve lider Celtic'in 13 puan gerisine düştü. 2 maç sonra kazanan St.Mirren ise puanını 34'e yükseltti.

Rangers, gelecek hafta Kilmarnock'a konuk olacak. St. Mirren ise Hearts deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE İLE MAÇLARI 6-13 MART'TA

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.


Etiketler: #rangers fc #St. Mirren #fenerbahçe

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