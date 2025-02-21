Rangers'tan Fenerbahçe için ilk yorum!

Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesi için konuştu.

Rangers'tan Fenerbahçe için ilk yorum!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:09

Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendiren Clement, "Çok kaliteli bir takıma ve teknik direktöre karşı heyecan verici bir Avrupa kurası. Futbolcuların çoğunu tanıyorum. Gerçekten iyi bir takım ve bizimki gibi tutkulu taraftarlarla dolu bir stadyumda oynuyorlar" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Clement, "Jose Mourinho, pek çok şey kazandı. Saygı, kazanmakla ilgili ve Mourinho bunu birçok yerde yaptı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.


Etiketler: #Philippe Clement #rangers fc #fenerbahçe

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