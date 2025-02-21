Rangers'tan Fenerbahçe için ilk yorum!
Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesi için konuştu.
Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendiren Clement, "Çok kaliteli bir takıma ve teknik direktöre karşı heyecan verici bir Avrupa kurası. Futbolcuların çoğunu tanıyorum. Gerçekten iyi bir takım ve bizimki gibi tutkulu taraftarlarla dolu bir stadyumda oynuyorlar" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Clement, "Jose Mourinho, pek çok şey kazandı. Saygı, kazanmakla ilgili ve Mourinho bunu birçok yerde yaptı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.
Etiketler: #Philippe Clement #rangers fc #fenerbahçe
Spor Haberleri
- Cesc Fabregas'tan Dele Alli açıklaması!
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda finalde
- Newcastle United'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
- Emlak Konut evinde çok farklı galip!
- Eyüpspor-Beşiktaş maçı öncesi son durum
- Rangers'tan Fenerbahçe için ilk yorum!
- Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
- Acun Ilıcalı'dan Rangers yorumu
- Ferhat Akbaş'tan Japonya'ya imza!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- Seferler durduruldu, terör şüphesi!
- CHP'li vekil trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!