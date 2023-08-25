Fenerbahçe'nin skor makinesi: Sebastian Szymanski

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Twente maçında da gollerine devam etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:27
Fenerbahçe'nin skor makinesi: Sebastian Szymanski
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Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente karşısında sarı-lacivertli takımla bu sezon 7. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 4. golünü kaydetti. Syzmanski, 4 golün de pasını verdi.

Fenerbahçe, bu sezon başında Sebastian Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında transfer etmişti.


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Sebastian Szymanski fenerbahçe Twente uefa avrupa konferans ligi

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