Fenerbahçe'nin skor makinesi: Sebastian Szymanski
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Twente maçında da gollerine devam etti.
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, skor katkısını sürdürdü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente karşısında sarı-lacivertli takımla bu sezon 7. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 4. golünü kaydetti. Syzmanski, 4 golün de pasını verdi.
Fenerbahçe, bu sezon başında Sebastian Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
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