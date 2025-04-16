Ünlü gazeteci duyurdu... Fenerbahçe ile Hull City transfer karşı karşıya!
Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Luis Fernando Carrero'nun transferinde rakip olduğu iddia edildi.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da gözünü transfere çevirdi.
Yurt içi ve yurt dışında birçok ismi takip eden Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir futbolcu girdi.
NTV Spor'un Rudy Galetti'nin haberinden aktardığına göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Venezuelalı 10 numara Luis Fernando Carrero'nun transferini ciddi şekilde düşünüyor.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Hull City, Norwich City, Sparta Prag ve Kopenhag da Luis Fernando Carrero'yu yakından takip ediyor.
Venezuela ekiplerinden Tachira forması giyen 18 yaşındaki Luis Fernando Carrero'nun takımıyla 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #Luis Fernando Carrero #fenerbahçe #hull city
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