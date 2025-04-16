Final serisi ilk maçında zafer Fenerbahçe Opet'in!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i konuk etti.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 77-70 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
Seride 3 galibiyet alan takım şampiyonluğunu ilan edecek.
FİNALE NASIL GELDİLER?
Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Melikgazi Kayseri Basketbol'u, yarı finalde ise Beşiktaş BOA'yı eleyerek adını finale yazdırmıştı.
ÇİMSA ÇBK Mersin ise çeyrek finalde Nesibe Aydın'ı, yarı finalde ise Galatasaray Çağdaş Faktoring'i geçerek finale yükselmişti.
Serinin ikinci maçı, 18 Nisan Cuma günü aynı saat ve salonda oynanacak. Üçüncü maç ise 20 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Takımlardan birinin 3 galibiyete ulaşamaması durumunda oynanacak 4. ve 5. maçların programı ise daha sonra açıklanacak.
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