Filedeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!

SMS Grup Efeler Ligi Yarı Final 2. maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1'lik set skoruyla mağlup ederek finale çıktı.

Filedeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 22:58

SMS Grup Efeler Ligi Yarı Final 2. maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'ın rövanşında 3-1'lik set skoruyla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.



Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

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