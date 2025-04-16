Filedeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 22:58

Güncelleme: 16.04.2025 - 22:58

SMS Grup Efeler Ligi Yarı Final 2. maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'ın rövanşında 3-1'lik set skoruyla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.



