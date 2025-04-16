Filedeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!
SMS Grup Efeler Ligi Yarı Final 2. maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1'lik set skoruyla mağlup ederek finale çıktı.
SMS Grup Efeler Ligi Yarı Final 2. maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'ın rövanşında 3-1'lik set skoruyla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.
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