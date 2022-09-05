Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Lemos, Bruma, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp Serdar Dursun ve Novak, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi kadro listesine dahil edilmedi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.
Lemos, Bruma, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp Serdar Dursun ve Novak, Sarı Lacivertliler'in Avrupa Ligi kadro listesine dahil edilmedi. Yeni transferler Batshauyi ve Joao Pedro da listeye eklenen isimler oldu.
Kadro şu şekilde:
Kaleciler: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furak Akyüz, Demir Sarıcalı
Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir.
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Josuha King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Muhammed İmre, Bora Aydınlık, Arda Çağdaş, Emre Mor.
Hücum: Joao Pedro, Osayi Samuel, Batshuayi.
UEFA Avrupa Ligi kadromuz. pic.twitter.com/NWbgvUmMBf— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2022
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