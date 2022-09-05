Başka Atabay’dan Didimli çocuklara ‘spor’ sözü

Aydın’da Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocuklara yönelik başlatılan tenis eğitimleri son buldu. Çocuklara sertifikalarını veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çocuklara ve spora yönelik yatırımlarının hız kesmeden süreceğinin sözünü verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:36
Başka Atabay’dan Didimli çocuklara ‘spor’ sözü
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Didim Belediyesi ve Didim Tenis Kulübü ortaklığında ilçede yaşayan çocuklara yönelik başlatılan tenis eğitimleri tamamlandı. Yaz tatili boyunca tenis eğitimi alarak spor dolu bir sezonu geride bırakan başarılı çocuklar sertifikalarını Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın elinden aldı. Düzenlenen sertifika törenine Başkan Atabay ile çocuklar, aileleri ve eğitmenler katıldı.

Törende konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi'nin çocuklara ve spora yönelik yatırımlarının hız kesmeden süreceğinin sözünü verdi. Atabay daha sonra başarılı sporculara hediyeleri ile sertifikalarını verdi.


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