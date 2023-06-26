Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha teklifi ortaya çıktı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'ya 6 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulunduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 20:26
Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha teklifi ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin, bir süredir gündeminde yer alan Wilfried Zaha için transfer çalışmalarına hız verdiği öne sürüldü.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberinde, sarı-lacivertlilerin Fildişi Sahilli kanat oyuncusuna yıllık 6 milyon Euro'dan fazla maaş vermeye istekli olduğu öne sürüldü.

Wilfried Zaha

Haberde sarı-lacivertlilerin, yeni transfer Edin Dzeko'yu Zaha ile desteklemek istediği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN FAKTÖRÜ

Zaha'nın ayrıca Suudi Arabistan'dan 12 milyon Euro'yu geçen teklifler aldığı belirtildi.

30 yaşındaki futbolcunun, gelen teklifleri sakin bir şekilde değerlendireceği ve ardından geleceği için son kararını vereceği vurgulandı.


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