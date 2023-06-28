Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu!
Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2023
İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu… pic.twitter.com/O6JmoEQifU
Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.
#FenerbahçeninNeferi İSMAİL KARTAL! ???? pic.twitter.com/s5zoVVxfZb— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2023
İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor." denildi.
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