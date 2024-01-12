Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:57

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:57

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezen Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Leonardo Bonucci, sıcak karşılaşmadan dolayı arkadaşlarına teşekkür etti.