Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kadrosuna dahil ettiği İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:57
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezen Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Leonardo Bonucci, sıcak karşılaşmadan dolayı arkadaşlarına teşekkür etti.


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