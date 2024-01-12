Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kadrosuna dahil ettiği İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezen Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Leonardo Bonucci, sıcak karşılaşmadan dolayı arkadaşlarına teşekkür etti.
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