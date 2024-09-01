Fenerbahçe’nin yeni transferi Sofyan Amrabat’tan, Mourinho’ya övgü geldi

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

Fenerbahçe'nin Fiorentina’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Faslı ön libero Sofyan Amrabat, sözleşme imzaladı. Amrabat, geçmişte Roma’nın başındaki Jose Mourinho’nun, Fiorentina ile oynanan maçtan sonra kendisiyle yaptığı konuşmada ne söylediğinin sorulması üzerine, “İnanılmaz bir oyuncusun, bir gün mutlaka seninle çalışmak istiyorum’ dedi. Ben de aynı şeyleri kendisine söyledim. Bugün F.Bahçe’nin oyuncusuyum. O bir kazanan, ben de kazanan oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağız. Mourinho gibi bir teknik direktör sizi isterse ‘Hayır’ demeniz çok zor. F.Bahçe’de olduğum için mutlu ve gururluyum. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum” dedi.

‘G.SARAY’I KONUŞMAM’

28 yaşındaki oyuncu, transfer döneminde G.Saray’ın da kendisine teklif yaptığının hatırlatılmasıyla, “F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray’a saygım var, bana teklif yapan tüm takımlara olduğu gibi” diye konuştu.

‘10 TEKLİF ALDI, REDDETTİ’

F.BAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, “Almak istediğimiz futbolcuların hepsini transfer etmeyi başardık. F.Bahçe farkı. Amrabat 10 teklif aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve kulübüne sadece ‘Ben F.Bahçe’ye gitmek istiyorum’ dedi” diye konuştu.