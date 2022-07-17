Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü

17 Temmuz 2022 Pazar, 15:26

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, röportaj verdiği sırada büyük bir tehlike atlattı. Reklam panosu kafasına düşen yıldız oyuncu olaydan yara almadan kurtuldu.

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Arao, Fenerbahçe'nin tarihine geçmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, sarı-lacivertli ekipte forma giymeyi bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olarak tanımladı.