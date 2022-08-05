Fenerbahçe'ye Alassane Plea'dan kötü haber! Sözleşme imzaladı

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:00

Yeni sezon için santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Alexander Sörloth ile birlikte Alassane Plea'yı gündeminde tutuyordu. 29 yaşındaki Plea'dan sarı-lacivertli kulübe kötü haber geldi.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Plea, takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Gladbach'tan yapılan açıklamada Plea'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

2018 yazında Nice'ten 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Plea, Gladbach formasıyla çıktığı 243 maçta 47 gol atıp 30 asist yaptı.