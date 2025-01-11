Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten müjdeli haber!
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Dominik Livakovic'in Konyaspor karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Dominik Livakovic, geri dönüşe hazırlanıyor.
Hırvat file bekçisi, teknik direktör Jose Mourinho'nun forma vermesi halinde Konyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Livakovic, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyememişti.
Etiketler: #fenerbahçe #Dominik Livakovic #sakatlık #Başakşehir
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