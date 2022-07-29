Fenerbahçe'ye Ezgjan Alioski önerisi
Sol bek transferi yapmak isteyen Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye, Makedon futbolcu Ezgjan Alioski’nin önerildiği iddia edildi.
Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Makedon sol bek Ezgjan Alioski, sarı-lacivertlilere önerildi. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcileri de transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Alioski'nin temsilcilerinin Fenerbahçe'nin vereceği yanıt beklemeye geçtiği öğrenildi.
Alioski, daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
TAKIMI KÜME DÜŞTÜ
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Makedon futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından yeni kulüp arayışlarına başlamıştı.
Video Haberler
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
- Düğün alışverişi dönüşü feci kaza!
- Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme
- Olta balıkçısı 'yer kavgasında' öldürüldü
- 'İktidar tasarrufu yetişkin hasta bezinde buldu'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Alevler otele sıçradı!