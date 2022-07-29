Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Fenerbahçe için Everton'ı reddettim'

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:03

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına röportaj verdi.

Jesus, Fenerbahçe'ye geliş sürecinin yanı sıra takıma yapılması gereken transferleri açıklarken kariyer planları arasında bir gün yeniden Brezilya'ya dönmek olduğundan bahsetti.

Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Dünyanın her yerinden teklifler aldım. Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim ve şimdi Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz şampiyonluk ve taraftarımızın tutkusu inanılmaz"

"Dinamo Kiev maçından sonra taraftarımızın bizi alkışlaması bize gurur duyduklarını hissettirmesi çok güzel bir durum."

"ÜÇLÜ SAVUNMA OYNATMAK İSTEDİM"

"Üçlü defans hattı benim için yeni bir şey değil. Bunu Belenenses'teyken çok oynattım. Tüm sistemlerin iyi ve kötü tarafları vardır. En iyi sistem diye bir şey yok"

"Teknik direktörlük kariyerimin ilk 10 yılında 3'lü sistemle oynadım ve hep geleceğin oyun sisteminin bu olduğunu düşündüm. Sonrasında değişmeye devam ettim çünkü oyuncuların özelliklerini de anlamamız gerekiyor. Benfica'da tekrar üçlü sistemi seçtim ama şunu söylemeliyim, 3'lü savunma sistemi çalışması en zor sistem. Genellikle oyuncular bu sistem için eğitilmiyorlar."

"Fenerbahçe'de de 3'lü savunma oynamak istedim ama bu imkansızdı çünkü elimde iki stoper vardı. Bu yüzden 4'lü savunma yapmayı tercih ettim"

"SINIRSIZ BÜTÇEM OLSAYDI..."

"Çalışması en zevkli kulüp Flamengo oldu. Oyuncuların anlayışına çok uygun olduğumu düşündüm oradayken. Takım beni çok iyi kabul etti ve böyle olunca da her şey daha kolay oluyor"

"Flamengo'ya dönmek konusunda insanların sürekli bir beklentisi vardı, bunu biliyordum. Brezilya'ya dönmek bir gün planlarım arasında var"

"Sınırsız bir bütçem olsaydı şüphesiz Darwin Nunez'i transfer etmek isterdim"

"WILLIAM CARVALHO'YU İSTİYORDUM"

"Taremi'nin özelliklerini gerçekten beğeniyorum ama aynı pozisyonda 4 oyuncum var. Bu yüzden transfer için olasılık yok"

"William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zora girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu transfer ettik"

"Ana fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor"

"Elimizdeki en iyi stoperi kaybettik, bu nedenle iki stoper daha istiyorum. Luan Peres ve Gustavo Henrique transferleri henüz resmileşmedi."

"Bir kaleciye de ihtiyacımız var. Türkiye'nin en iyilerinden birine sahibiz ama Dinamo Kiev maçında sakatlandı."