Fenerbahçe’ye ikinci Güney Koreli: Jin-ho Jo!

26 Mart 2022 Cumartesi, 09:13

Fenerbahçe Kulübü, akademisine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Sarı lacivertli ekip, Güney Kore takımlarından Jeonbuk’ta forma giyen 19 yaşındaki Jin-ho Jo’yu transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı” denildi.

Bu sezonu U19 takımında tamamlayacak olan Jin-ho Jo için yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek. Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz.”