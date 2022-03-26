Milli sporcu Buğra Ünal, Kahire'de 19. sırada
Milli sporcu Buğra Ünal, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası'nın ilk etabında yarışı 19. sırada tamamladı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nın 1. etabında erkekler kategorisi yarı finalde mücadele eden milli sporcu Buğra Ünal, yarışı 19. tamamladı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erkekler kategorisi yarı finalinde ay-yıldızlı sporcu Buğra Ünal, eskrim bonus round, yüzme, laser run etaplarında finale kalmak için mücadele etti.
Milli sporcu Buğra Ünal, toplam 1154 puan alarak yarışı 19'uncu sırada tamamladı.
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