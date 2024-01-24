Fenerbahçe'ye Osterwolde'den kötü haber!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 20:38

Güncelleme: 24.01.2024 - 21:12

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takıma kötü haber geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçının 20. dakikasında sarı kart gördü.

Başarılı oyuncu, bu kart ile Fenerbahçe'nin sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.