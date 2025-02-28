Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: 2 hafta yok!

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan idmanda yaşadığı sakatlık sonrası 2 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: 2 hafta yok!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:20

Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'ten renklerine bağladığı Levent Mercan, sarı-lacivertlilerle bu sezon 10 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcunun idmanda talihsiz bir sakatlık yaşadığı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Levent Mercan, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

UEFA listesinde ismi olmayan futbolcu, lig ve kupada sahaya çıkabiliyor.

Levent Mercan, Galatasaray maçına kadar olan periyotta Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 7 maçın 6'sında görev almıştı.


Etiketler: #Levent Mercan #fenerbahçe #sakatlık

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