Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: 2 hafta yok!
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan idmanda yaşadığı sakatlık sonrası 2 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Karagümrük'ten renklerine bağladığı Levent Mercan, sarı-lacivertlilerle bu sezon 10 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcunun idmanda talihsiz bir sakatlık yaşadığı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Levent Mercan, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
UEFA listesinde ismi olmayan futbolcu, lig ve kupada sahaya çıkabiliyor.
Levent Mercan, Galatasaray maçına kadar olan periyotta Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 7 maçın 6'sında görev almıştı.
Etiketler: #Levent Mercan #fenerbahçe #sakatlık
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