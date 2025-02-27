Gaziantep'te 4 gollü galibiyet: Fenerbahçe lider olarak çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti ve grubunu 9 puanla lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Gaziantep'te 4 gollü galibiyet: Fenerbahçe lider olarak çeyrek finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:58

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 9 puanla grubunu lider tamamlayarak kupada adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etmiş oldu.


Etiketler: #fenerbahçe #gaziantep fk #ziraat türkiye kupası

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