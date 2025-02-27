Gaziantep'te 4 gollü galibiyet: Fenerbahçe lider olarak çeyrek finalde!
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti ve grubunu 9 puanla lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 17 ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golü ise 75. dakikada Anel Husic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 9 puanla grubunu lider tamamlayarak kupada adını çeyrek finale yazdırırken, 3 puanda kalan Gaziantep FK kupaya veda etmiş oldu.
Etiketler: #fenerbahçe #gaziantep fk #ziraat türkiye kupası
Spor Haberleri
- Salvatore Foti'den yabancı hakem cevabı!
- Göztepe gol yemeden çeyrek finalde
- İstanbulspor, kupaya galibiyetle veda etti!
- Fenerbahçe lider olarak çeyrek finalde!
- Eski oyuncusundan Mourinho'ya destek
- Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu
- Süper Lig ekibinden tepki: 'Yabancı hakeme karşıyız'
- Derbideki polis sayısı hakkındaki iddialara resmi yanıt
- Kerem Aktürkoğlu nişanlısının ismini kramponuna yazdırdı
- Beşiktaş'tan iddialara sert yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını okudu!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Zehra gel kavga var
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Oscar ödüllü oyuncu evinde ölü bulundu!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası
- Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- Komutanlar dava açıyor: MSB'den 'Özgür Özel' açıklaması