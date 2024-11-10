Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Sivasspor karşılaşmasına devam edemedi!

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra oyuna devam edemedi. Çağlar Söyüncü yerini, 12. dakikada Alexander Djiku'yu bıraktı.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Sivasspor karşılaşmasına devam edemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 19:25

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ve Sivasspor kozlarını paylaştı. 

Maçın 12. dakikasında Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik gerçekleşti. 

Çağlar Söyüncü yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık ekiplerinin desteğiyle sekerek oyun alanı dışına geldi.

Deneyimli stoper 12. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.  


Etiketler: #Çağlar Söyüncü #fenerbahçe #sakatlık

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