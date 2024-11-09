Djiku'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de takımla çalışan Alexander Djiku'nun kadroda olması bekleniyor.

Djiku'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 14:56

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe yarın sahasında Sivasspor'la karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DJIKU'NUN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de dün takımla çalışan Alexander Djiku'nun bugün de takımla çalışması planlanıyor.

Djiku'nun yarın oynanacak Sivasspor maçında kadroda olması bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcu Trabzonspor maçında sakatlanmıştı.

CENGİZ ÜNDER MİLLİ ARADA TAKIMA DÖNECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimlerden Cengiz Ünder bireysel çalışmalarını sürdürüyor. 27 yaşındaki oyuncu sahalara milli ara sonrası dönecek.

Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin tedavileri sürüyor.


Etiketler: #fenerbahçe #Alexander Djiku #Sivasspor

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