Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:17

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:17

THY EuroLeague ekiplerinden Real Madrid, Toronto Raptors'tan Bruno Fernando'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fernando'nun ismi Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu.

İspanyol ekibi, 27 yaşındaki uzunla 2026 yazına kadar sözleşme imzaladı. Fernando'nun sözleşmesinde NBA çıkışı olup olmadığına dair ise bir detay paylaşılmadı.

2019 NBA Draft'ının 39. sırasından seçilen Angolalı uzun, beş senelik NBA kariyerinde sırasıyla Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets ve Toronto Raptors formalarını giydi.

Bu sezon Raptors formasıyla toplam 17 maçta süre bulan Bruno Fernando; 3.4 sayı, 3.0 ribaunt ve 1.1 asist ortalamaları ile oynuyordu.

NBA kariyerinde ise toplam 220 maça çıkan Angolalı uzun; 4.0 sayı ve 3.2 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.