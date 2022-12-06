Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlara Volkan Demirel sürprizi!

06 Aralık 2022 Salı, 12:48

Fenerbahçe Futbol Takımı, Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi. Uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra Belek'teki kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL SÜRPRİZİ!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Dünya Kupası’na verilen arada çalışmalarını sürdürmek için Antalya’ya gelen Fenerbahçe kafilesiyle aynı anda havalimanından çıktı.

Volkan Demirel’i gören taraftarlar Demirel’e tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunurken; birçok taraftar teknik direktörün yanına koşarak fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.