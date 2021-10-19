Fenerbahçe'yi, Trabzon dönüşü takımı havalimanında yüzlerce taraftar karşılayıp TFF’ye tepki gösterdi

19 Ekim 2021 Salı, 07:00

F.Bahçe Trabzon’da kaybetti, Başkan Ali Koç maç bitiminde yaptığı açıklamalarla bir anda 90 dakikanın önüne geçti, gündemi değiştirdi. Koç’un haklı olduğu yanlar elbette var. Hakem hataları önlenemiyor. Hatta her hafta üzerine ekleniyor. Bu MHK gitsin başkası gelsin, ne değişecek? Trabzonspor hem yeni lider hem de ligin tek yenilmezi. Böyle maçta iki stoperin (Szalai-Kim) hatası yakışmadı. Bir de kaleci Altay’ın yediği hatalı gol var. Uzun süre 10 kişi sahada kalan Fenerbahçe’yi beğendim. Güney Koreli oyundan atılmamış olsaydı bugün daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yolun henüz başı.

HAVALİMANINI İŞARET ETMİŞTİ

F.Bahçe Başkanı, “Artık ayaklanma zamanı” demiş ve taraftarlarına “Sabiha Gökçen Havalanı’na gidin, takımı karşılayın” çağrısında bulunmuştu. Sarı-Lacivertliler bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Havalimanında yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Ali Koç, taraftarlara teşekkür konuşmasında, “Öncelikle sizin böyle bir geceden sonra buraya gelmeniz hiçbir değerle paha biçilemez değerdedir. Hakkımızı korumak için iş başa düştü. Bu takım 80 dakika yüreğini koydu ve mücadele etti. 23. dakikadan sonra 12’ye 10 oynadık. Hakemin Gustavo’ya olan yaklaşım şekline bakın Nwakaeme’ye olan yaklaşımına bakın. Bu takım kendini toparlayacak ve siz de desteğinizi vereceksiniz. Artık bize yapılan haksızlıkları yapanların yanına bırakmayacağız, bir bedeli olacak” dedi.

‘BÖYLE TARAFTAR GÖRMEDİM‘

Ali Koç’un konuşmasının ardından Pereira da açıklamada bulunurken “Hep beraber, omuz omuza vererek sizlerin de desteği ile bu savaşı verip şampiyon olacağız. Hayatımda gördüğüm en muhteşem taraftarsınız” ifadelerini kullandı.