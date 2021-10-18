Fenerbahçe'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarı karşıladı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 02:29

Fenerbahçe'ye taraftar moral verdi. Sarı-Lacivertli takımın 3-1 kaybettiği maçın ardından taraftarları hakem kararlarına tepki için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya çağıran kulüp başkanı Ali Koç; teknik direktör Vitor Pereira, takım kaptanları Mesut Özil ve Altay Bayındır ile havalimanı dışında takımı bekleyen taraftarlara seslendi.

"Böyle bir geceden sonra buraya gelmeniz bizim için paha biçilemez bir olaydır." sözleriyle konuşmasına başlayan Koç, "İşte Fenerbahçe bu yüzden büyüktür. Sağ olun, var olun. Bu bizim için değeri ölçülemeyecek kıymette. Çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bir galibiyet sonrası bizi burada kutluyor olsaydınız. Ama burada çok büyük bir coşku var, çünkü olayların ve son iki senedir yaşadıklarımızın farkındasınız. Bu gece alacağımız galibiyetin, lig tablosunda bize nasıl ivme kazandıracağının farkındaydık. İstenmeyen bir hakem atandı, sesimizi çıkarmadık, çünkü hakem atamalarıyla ilgili manipülasyon yapmıyoruz, yapmayacağız. Hakkımızı korumak için iş başa düştü. Takım 10 kişi, 80 dakika yüreğini koydu ve mücadele etti. 12'ye 10 oynadık ama sonuna kadar oynadık. 11'e 11 maçı kaybetmemiz imkansızdı. Çok motiveydik. Sarı kart takdirleri ortada." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da "Sizin için savaşacağız, aile için savaşacağız. Hep beraber, omuz omuza sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız. Bu muhteşem duyguları yaşattığınız için şahsım ve takımım adına teşekkür ediyorum. Hayatımda gördüğüm en muhteşem taraftarlar sizlersiniz." şeklinde konuştu.

Takım kaptanlarından Mesut Özil ise "Çok üzgünüz ama şuna inanıyorum perşembe günü tüm takım olarak elimizden geleni yapacağız ve maçı kazanacağız. İnşallah siz arkamızda oldukça bu takım bu sene şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın file bekçisi Altay Bayındır, "Duygularımız kabarık vaziyette, sizin ne kadar istediğinizin farkındayız, biz de bu bilinçle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne istediğinizin ne kadar istediğinizin farkındayız, bunu bilin yeter. Bu akşam için özür dileriz, inşallah sonu şampiyonlukla güzel bir şekilde biter." şeklinde konuştu.

