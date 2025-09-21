Ferdi Kadıoğlu, Brighton kariyerinde bir ilki yaşadı!

Premier Lig’de 5. hafta mücadelesinde Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Ev sahibi Brighton, iki farklı üstünlüğü yakaladığı maçta skoru koruyamadı ve 90 dakika 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Brighton'ın maçtaki golleri Yankuba Minteh ve Yasin Ayari’den, Tottenham’ın golleri ise Richarlison ve Jan Paul van Hecke’den (kendi kalesine) geldi.

FERD İ KADIOĞLU 11’DE BAŞLADI

Brighton’da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Tottenham karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

İngiliz ekibindeki ilk sezonunun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Ferdi, bu sezon yeniden kadroya dönmüştü.

Milli futbolcu, Tottenham karşılaşmasıyla 10 ay sonra ilk 11’de forma şansı buldu.

MA ÇIN OYUNCUSU SEÇ İLDİ

Brighton taraftarları, Ferdi Kadıoğlu'nu Tottenham maçının en iyi oyuncusu seçti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tottenham karşısındaki performansıyla Ferdi, maçın oyuncusu" ifadeleri yer aldı.

Ferdi, Brighton kariyerinde bu ödüle ilk kez layık görüldü.

Brighton'ın paylaşımı: