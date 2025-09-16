Brighton'da Ferdi Kadıoğlu gelişmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a sakatlığı bulunan Maxim De Cuyper yerine milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de yer alacağı iddia edildi. Milli futbolcu önceki sezon yaşadığı sakatlık kabusunun ardından Brighton'da tam 10 ay sonra bir ilki gerçekleştirebilir.

Bournemouth deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Brighton, bu sezon ligde oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.

Brighton'da son oynanan Bournemouth maçında Maxim De Cuyper sakatlanarak yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı. Belçikalı futbolcunun son durumu belli oldu. Yapılan kontroller sonrası De Cuyper'in uzun süreli sahalardan uzak kalması beklenmiyor. Brighton, 24 yaşındaki futbolcuyu Tottenham maçının kadrosuna almayı planlıyor.

FERDİ KADIOĞLU İLK 11'E DÖNÜYOR

Tottenham maçının kadrosunda yeri garanti olmayan De Cuyper, kafilede olsa bile maça yedek başlaması olası. İngiliz basını bu durumda Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'na formayı vereceğini duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu, Tottenham maçında ilk 11'de başlaması durumunda 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayacak. Ferdi Kadıoğlu geçen sezon sakatlığı nedeniyle ligin 7. haftası itibarıyla sezonu kapatmıştı.

