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Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerini değiştirecek ayrılık: Transfer an meselesi!

Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerini değiştirecek ayrılık: Transfer an meselesi!

23.07.2025 12:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerini değiştirecek ayrılık: Transfer an meselesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu hakkında İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, önceki yıl ağustos ayında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olmuş ve kasım ayında sol ayak başparmağı ekleminde kapsül yırtığı meydana gelmesi nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Bu sezon kadroya girmek için mücadele edecek milli futbolcunun forma rekabeti vereceği isimlerden olan Pervis Estupinan'ın takımdan ayrılması gündemde.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Pervis Estupinan, Milan'a transfer olmaya çok yakın.

Estupinan'ın takımdan ayrılması sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu için favori isimlerden biri olacağı ve formayı düzenli şekilde giyerek kariyerinde yeni bir sayfa açacağı belirtiliyor.

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