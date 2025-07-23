Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerini değiştirecek ayrılık: Transfer an meselesi!

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, önceki yıl ağustos ayında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olmuş ve kasım ayında sol ayak başparmağı ekleminde kapsül yırtığı meydana gelmesi nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Bu sezon kadroya girmek için mücadele edecek milli futbolcunun forma rekabeti vereceği isimlerden olan Pervis Estupinan'ın takımdan ayrılması gündemde.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Pervis Estupinan, Milan'a transfer olmaya çok yakın.

Estupinan'ın takımdan ayrılması sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu için favori isimlerden biri olacağı ve formayı düzenli şekilde giyerek kariyerinde yeni bir sayfa açacağı belirtiliyor.