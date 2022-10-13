Ferdi Kadıoğlu: 'Herkes görevinin bilincinde'

13 Ekim 2022 Perşembe, 23:32

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, AEK Larnaca galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, “Bana göre maça iyi bir şekilde başlayamadık ama sonrasında toparladığımızı düşünüyorum. Sonrasında çok daha iyi bir noktaya eriştiğimizi söyleyebilirim ve 1-0’ı yakaladık. Çok daha iyisini gösterebilirdik ama yine de güçlü taraflarımızı bugün gösterebildik. Vazgeçmedik ve 2-1’lik galibiyetten dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bizim açımızdan gerçekten önemliydi, taraftarlar için de ayrıca önemliydi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bugün, her zamanki gibi harikaydılar. Şimdi grubu birinci sırada bitirebilmek adına savaşacağız. Umarım bundan başarılı oluruz” şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynadığımız Karagümrük maçı öncesinde yaşadığı sağlık sorununa ilişkinse “Evet, bir hastalık durumum söz konusuydu. Kendimi iyi hissetmemiştim ama şu an itibarıyla takıma geri dönmüş olduğum için oldukça mutluyum. Bugün de 90 dakika sahadaydım. Kendimi güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bir problem yok. Şimdi en iyi şekilde lige odaklanacağız. Bu süre zarfında da bir sonraki maça kadar en iyi şekilde toparlanıp en iyi şekilde hazırlanarak iyi bir performans ortaya koymaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Rennes ile sahamızda oynayacağımız maçın önemine değinen genç futbolcu, "Bizler açısından oldukça önemli bir maç olacak. Elbette ki o maçı da kazanmak istiyoruz. Kazanmak adına her şeyi ortaya koyacağız” dedi.

Yoğun maç temposu ve sahadaki taktiksel anlayışla ilgili Ferdi, “Her maç için en iyisini ortaya koymak istiyoruz ve en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Üçlü ya da dörtlü defans oynamak bizler için çok mühim değil çünkü takım arkadaşlarım görevlerinin bilincinde. Bizler futbolcuyuz ve futbol oynamaktan keyif alan insanlarız. Üst üste maç oynadığınız zaman, Avrupa’da da yolunuza devam ettiğiniz zaman bu sizin iyi bir durumda olduğunuzu da gösterir. Umarım bu şekilde devam ederiz. Biz güçlü bir takımız. Kim oynarsa oynasın sahada kalitesini ortaya koyuyor. Umuyorum sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederiz” açıklamasını yaptı.