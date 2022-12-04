Ferdi Kadıoğlu için transfer savaşı! Babası görüştükleri takımı açıkladı

04 Aralık 2022 Pazar, 17:12

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem Süper Lig hem UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem bir performans sergileyen Fenerbahçe'de birçok isim performanslarıyla ön plana çıktı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'ndaki gelişim Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulunurken takım ismi vererek "Bizimle görüştüler" ifadesini kullandı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN BABASI GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Corriere dello Sport'a konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Milan ve Napoli, Ferdi için bizimle iletişime geçti ama önceliğimiz Fenerbahçe" dedi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli ve Milan, Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler'i transfer etmek istiyor. Antalya'da kamp çalışmalarına devam eden Napoli'de gözlem ekibin Ferdi Kadıoğlu'yu mercek altına alacağı ve genç oyuncunun maçlarını takip edeceği iddia edildi.

12 MAÇTA 2 ASİST

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'da çok önemli bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta forma giyerken takımına 2 asistlik katkıda bulundu.