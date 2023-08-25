Ferdi Kadıoğlu: 'Livakovic çok kurtarıyor'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:20

Güncelleme: 25.08.2023 - 01:20

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Twente maçının ardından açıklamalar yaptı.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "1-0 olduğunda bizim için zor bir andı. Ama çok çabuk bir şekilde 1-1 yaptık. Ondan sonra maç tek tarafa döndü. Sabırlıydık, taraftarımız da bugün harikaydı" dedi.

Altay Bayındır ile ilgili Ferdi, "Altay Bayındır çok iyi bir kaleci. Ona iyi şanslar diyorum. Aynı zamanda çok iyi bir karakter. Umarım orada çok başarılı olur. Yeni kalecimize karşı bir kere oynadım, çok fazla kurtarış yapmıştı o maçta. Umarım aynı şekilde bize yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Aldığı süreden memnun olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Her maç oynadığım için mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. 3-4 günde bir maç yapmak benim için güzel. Geçen sezon da çok fazla maç oynadık. Buna alışkınız diyebilirim. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Bu süreci hem hocamız hem teknik heyetimi iyi şekilde yürütüyorlar." açıklamasını yaptı.

Ferdi Kadıoğlu, "Çok iyi bir grubumuz olduğunu düşünüyorum. Takım içerisinde gerçek liderler var ve harika iş çıkartıyorlar. Herkesle konuşuyorlar. İyi bir grubumuz var. Hem genç oyuncularımız hem de tecrübeli oyuncularımız var. Bizim için iyi bir karışım." dedi.

"Fenerbahçe'nin kadrosu lig ve Avrupa'da kupa için yeterli mi?" sorusuna Ferdi Kadıoğlu, "Bunun için savaşacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Uzun bir süreç olacak. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürürsek şansımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.