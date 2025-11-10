Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'de bir ödül daha!

Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'de bir ödül daha!

10.11.2025 15:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'de bir ödül daha!

İngiltere Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu, Brighton’ın Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.

Premier Lig’de 11. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Brighton, Selhurst Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadele gol sesi çıkmazken iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Brighton’da Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11’de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu sezon Brighton’da 10’u Premier Lig olmak üzere toplamda 13 maçta forma giydi.

Karşılaşmanın ardından Brighton, Ferdi Kadıoğlu’nun taraftarlar tarafından Crsytal Palace maçının en iyi oyuncusu seçildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ferdi, maçın oyuncusu ödülünü bir kez daha kazanıyor" denildi.

Milli futbolcu ligin 5. haftasında oynanan Tottenham maçının ardından da bu ödüle layık görülmüştü.

Brigthon'ın paylaşımı:

 

İlgili Konular: #ferdi kadıoğlu #crystal palace #Brighton & Hove Albion

İlgili Haberler

Arda Güler'den Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!
Arda Güler'den Ferdi Kadıoğlu paylaşımı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ferdi Kadıoğlu'nun doğum gününü kutladı.
Altay Bayındır'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!
Altay Bayındır'dan Ferdi Kadıoğlu paylaşımı! Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton'ı 4-2 mağlup etti. Altay Bayındır, maçın ardından sosyal medya hesabından Ferdi Kadıoğlu ile çektirdiği fotoğrafını paylaştı.
Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş sakatlık itirafı: 'Ameliyattan sonra...'
Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş sakatlık itirafı: 'Ameliyattan sonra...' Brighton'da Ferdi Kadıoğlu geçen sezonu sakatlığı nedeniyle kapatmıştı. Yaklaşık 10 ay sonra ilk 11'e dönen milli futbolcudan sakatlığıyla ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.