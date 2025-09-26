Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş sakatlık itirafı: 'Ameliyattan sonra...'

Önceki sezon ayak başparmağında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu çok erken kapatan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da yeniden ilk 11'e girmeye başladı.

The Athletic'e konuşan milli futbolcu sakatlık süreciyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ayak başparmağımda bir yaralanma vardı. İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik. Düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldık, bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım. Uzun süre çok ağrım oldu, bu yüzden beklediğimden biraz daha uzun sürdü."

SAKATLIK İTİRAFI

Milli futbolcu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Gol atmadan önceki maçta oldu. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım."

Bu sezon Brighton formasıyla 6 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, gol ya da asist katkısı vermedi. 25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda toplam 306 dakika forma şansı buldu.