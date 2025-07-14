Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerinde yeni sayfa!

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den 30+5 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'in resmi sitesi Ferdi Kadıoğlu'nu bu sezon çıkış yapabilecek isimler arasında gösterdi.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nun yeteneğini takdir ettiği belirtildi. Ayrıca yıldız futbolcunun sakatlıktan dönmesi ve henüz Premier Lig'de düzenli forma giyememiş olması nedeniyle, bu sezon Brighton kariyerinde yeni bir sayfa açacağı aktarıldı.

Milli futbolcunun çok yönlü olmasının Brighton'da forma şansı bulma olasılığını fazlasıyla yükselteceği aktarıldı. Ferdi Kadıoğlu'nun birden fazla role uyum sağlamasından dolayı takıma yüksek katkı sağlaması bekleniyor.