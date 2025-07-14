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Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerinde yeni sayfa!

Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerinde yeni sayfa!

14.07.2025 12:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerinde yeni sayfa!

Premier Lig'in resmi sitesi, geçen yıl sol ayak başparmağı ekleminde kapsül yırtığı meydana gelmesi nedeniyle sezonu kapatan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili "Yeni bir transfer gibi" başlığıyla bir yazı yayınladı.

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den 30+5 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Premier Lig'in resmi sitesi Ferdi Kadıoğlu'nu bu sezon çıkış yapabilecek isimler arasında gösterdi.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nun yeteneğini takdir ettiği belirtildi. Ayrıca yıldız futbolcunun sakatlıktan dönmesi ve henüz Premier Lig'de düzenli forma giyememiş olması nedeniyle, bu sezon Brighton kariyerinde yeni bir sayfa açacağı aktarıldı.

Milli futbolcunun çok yönlü olmasının Brighton'da forma şansı bulma olasılığını fazlasıyla yükselteceği aktarıldı. Ferdi Kadıoğlu'nun birden fazla role uyum sağlamasından dolayı takıma yüksek katkı sağlaması bekleniyor.

 

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