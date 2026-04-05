Ferdi Kadıoğlu, Romanya'ya attığı golü anlattı: 'Ne konuştuysak aynısı gerçekleşti'

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın formasını giyen Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'larında oynadığı iki maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı yendiği maçtaki tek golü atan milli futbolcu, kaydettiği golden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Sky Sports'a verdiği demeçte Ferdi, "Çok fazla baskı vardı. 24 yıldır Dünya Kupası'nda yoktuk. Elemeleri geçmek için iki maç vardı. İlk maçta gol atarak takıma katkı sağladığım için mutluyum. Finalde de 1-0 kazandık. Kolay ve en iyi maçlarımızdan biri değildi ama kazandık ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik" açıklamasında bulundu.

Romanya maçının devre arasında Arda Güler'le yaptığı konuşmayı anlatan Ferdi, golün tam planladıkları gibi gerçekleştiğini söyledi.

Milli futbolcu açıklamasında, "Güzel bir goldü. Arda'yla devre arasında konuşmuştuk bununla ilgili. Defansif bir takım vardı karşımızda. Arda'nın kalitesini biliyorum. Ona, 'Topu sol ayağına aldığında koşacağım' dedim. Sonrasında devre arasında ne konuştuysak aynısı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Brighton formasıyla bu sezon Ferdi Kadıoğlu takımın değişilmez isimlerinden biri oldu. Milli futbolcu Brighton'ın Premier Lig'deki 31 maçının 30'unda süre alırken son 16 maçın 15'inde 90 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, görev aldığı maçlarda gol veya asist kaydedemedi.

