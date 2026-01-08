İngiltere Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, sahasında Brighton'ı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Performansıyla hem savunma hem de hücumda etkili olan Ferdi Kadıoğlu, geçen hafta oynanan Burnley maçının ardından bu karşılaşmada da çizgiden top çıkardı. Milli futbolcunun 2 maç üst üste çizgiden top çıkartması İngiltere'de gündem oldu.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Brighton, karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu için Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma, Jan Paul van Hecke ve Ferdi Kadıoğlu'nu aday olarak gösterdi. 4 bin 393 oyun yüzde 52.9'unu alan Ferdi, maçın oyuncusu seçildi.

Bu maçla birlikte üst üste 3. kez maçın oyuncusu ödülünün sahibi olmayı başardı. Ferdi Kadıoğlu daha önce West Ham ve Burnley maçlarında da maçın oyuncusu seçilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton forması altında bu sezon toplamda 23 maçta süre buldu.