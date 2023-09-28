Ferdi Kadıoğlu: 'Takımda çok fazla iyi oyuncu var'
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, kazanılan Başakşehir maçı sonrasında maçı değerlendirdi. Kadıoğlu, 'Takımda çok fazla iyi oyuncu var' dedi.
Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 4-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Maça iyi başlamaları gerektiğini konuştuklarını söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Harika bir galibiyet oldu. Evimizdeki son Antalyaspor maçında istediğimiz gibi başlamadık. Başakşehir maçı öncesi daha iyi başlamamız gerektiğini konuştuk. 13'te 13 oldu! Harika başlangıç. Rizespor maçını da kazanmak istiyoruz."
Takımda fazlasıyla iyi oyuncu bulunduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu şu kelimelerle cümelelerini noktaladı:
"Ne kadar çok koşarsam, Fenerbahçe'ye o kadar çok yardım ederim. Takımda harika atmosfer, çok fazla iyi oyuncu var. Güzel bir ruh var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Wagner uçağı pistten çıktı
- Şirinevler'de patlama!
- Bir yandan MHP öte yandan Menzil...
- AYM'den ek MTV kararı!
- Gezi davasında karar!
- Cumhurbaşkanlığı’ndan tek cümlelik cevap geldi
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı
- İşte İYİ Parti'nin AKP planı!
- Sel, yıldırım, su baskını...
- Canan Karatay'dan erkeklere kötü haber