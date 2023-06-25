Ferdi Kadıoğlu transfer kararını Ali Koç'a bıraktı
Avrupa'nın dev kulüplerinin listesinde bulunan Ferdi Kadıoğlu, transferiyle ilgili son kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bıraktı.
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isteyen kulüpler artıyor.
İngiliz kulüpleri Newcastle United ve Fulham'ın yanı sıra İtalya şampiyonu Napoli'de 23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye tekliflerini sundu.
İtalyan basını, Inter ve Milan'ın da Ferdi'yi listesine aldığını duyurdu.
Genç oyuncunun, gelen tekliflerin ardından transferiyle ilgili son kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bıraktığı öğrenildi.
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