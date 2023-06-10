Fenerbahçe'de Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu Bundesliga'ya doğru

Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:17

Güncelleme: 10.06.2023 - 10:21

Fenerbahçe’nin iki genç yeteneğine Avrupa’nın dev kulüpleri talip oldu.

Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler’i Bayern Münih, Ferdi Kadıoğlu’nu da Borussia Dortmund transfer etmeye hazırlanıyor. İki Alman kulübü, uzun süredir Arda ve Ferdi’yi yakından takip ediyor. Bayern ile Dortmund’un teknik heyetinden temsilciler, Fenerbahçe’nin yarın İzmir’de Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finalini statta takip edecek.

Arda Güler

23 yaşındaki Ferdi bu sezon performansıyla birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmeyi başardı. Arda Güler’in başta Barcelona olmak üzere İngiltere ve Hollanda’dan ciddi talipleri vardı. Ancak Bayern’in Arda’yı, Dortmund’un Ferdi’yi transfer etmek için bir adım önde olduğu, kısa süre sonra Fenerbahçe’nin kapısını çalacakları öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu

ENNER VALENCIA BREZİLYA’YA

Sarı-lacivertlilerin bu sezon en golcü ismi olan Enner Valencia takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe’nin yaptığı 1+1 yıllık sözleşme uzatma teklifine olumlu yanıt vermedi. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu şartlar ile Valencia’nın talebi arasında ciddi fark olduğu öğrenildi.

Enner Valencia

Ekvadorlu forvet, Brezilya’nın Internacional kulübüyle 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Valencia, Başakşehir maçında sarı-lacivertli formayı son kez giyecek ve Fenerbahçe’ye veda edecek. Başkan Ali Koç’un yeni sezon için Avrupa’da ses getirecek bir forvet transferi yapacağı, bu ismin ise Inter’den Edin Dzeko olduğu konuşuluyor.