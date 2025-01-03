Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: Ameliyat olacak!
Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Brighton'da uzun süredir forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, ameliyat geçireceğini belirtti.
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig serüveni talihsiz bir sakatlıkla başladı.
Brighton'da forma giyen oyuncunun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti.
AMELİYAT OLACAK
Sakatlığı için açıklama yapan Ferdi Kadıoğlu; "Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir İyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki futbolcu Brighton formasıyla 8 maça çıktı. Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı verdi.
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