Ferdi Kadıoğlu'ndan Portekiz maçı yorumu: 'Neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz'
EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaştığı Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin ardından konuştu. Kadıoğlu, "Ben takıma çok güveniyorum. Bu maçta neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Portekiz mücadelesinin ardından açıklama yaptı.
Ferdi'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Portekiz kaliteli oyuncularıyla bize sorun çıkardı. Önümüzdeki maç Çekya'ya karşı oynayacağız ve çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ben takıma çok güveniyorum. Bu maçta neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz."
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