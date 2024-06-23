Ferdi Kadıoğlu'ndan Portekiz maçı yorumu: 'Neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz'

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaştığı Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin ardından konuştu. Kadıoğlu, "Ben takıma çok güveniyorum. Bu maçta neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 00:25
Ferdi Kadıoğlu'ndan Portekiz maçı yorumu: 'Neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz'
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A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Portekiz mücadelesinin ardından açıklama yaptı.

Ferdi'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Portekiz kaliteli oyuncularıyla bize sorun çıkardı. Önümüzdeki maç Çekya'ya karşı oynayacağız ve çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ben takıma çok güveniyorum. Bu maçta neyi kötü yaptığımızı analiz edeceğiz."


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