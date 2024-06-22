Fatih Terim'den Portekiz maçı yorumu: 'Olağanüstü bir örnek seyrettim'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 22:41

Güncelleme: 22.06.2024 - 22:41

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye-Portekiz maçı sonrası beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan, taktik disiliplinden uzak bir Türkiye seyrettik."

''DİKKAT VE DAVET GÖRMEDİM''



"Topa daha çok sahip olan bir Portekiz ve ona karşı savunma yapan Türkiye. Türkiye bu savunmayı yaparken ne bloklar arasını kapatabildi, ne 18 içerisinde adam ve top paylaşımını iyi yapabildi. Daha fazla da gol olabilirdi. Bunu kabul etmek lazım."

"Gürcistan maçındaki galibiyet, gollerin güzelliği hepsi evet ancak orada verdiğimiz pozisyonlar bizi daha dikkatli olmaya davet etmeliydi. Ancak öyle bir dikkat, davet görmedim."

"2-0'dan sonra oyun çok rahat geçmeye başladı Portekiz adına. Türkiye'de Kerem ile etkili ataklar geliştirdi. Yenilen gollerin moral ve motivasyon açısından takıma tesir ettiği gerçek. Türkiye istenen performansı yakalayamadı."

''TAKTİK VE DİSİPLİNDEN UZAKLAŞAMAZSIN''



''İkinci yarıda top Portekiz'in ayağından Portekiz istemediği anlar dışında çıkmadı. İstediği gibi oyunu çevirdi. Daha fazla gole ihtiyacı olsa belki de atabilirdi."

"Defansif olarak hata yapabilirsiniz. Hücumda iyisiniz ancak o da bugün yok. Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan bir Türkiye vardı. Yediğimiz üçüncü gol, yenilen ve atılan her gol önemlidir. Taktikten ve disiplinden uzaklaşamazsınız. Üçüncü golde bunu gördük."

"Çekya maçına hemen efektif olarak hazırlanmak gerekir. Bekleyip üzülmeye gerek yok. Çok çabuk bu sayfayı kapatıp Çekya maçına hazırlanmamız lazım. Bu maçı gruptan çıkarsak çok çabuk telafi ederiz. Mesele gruptan çıkmak."

''OLAĞANÜSTÜ BİR ÖRNEK''



"Türk halkından bir ricam var. Muhakkak ki 11 tartışılır. Sosyal medyayı önleyemezsiniz. Ama hocamıza, tüm kadromuza ve çalışanlarımıza lütfen Çekya maçına en iyi şekilde çıkarmak için gereken moral ve desteği vermeliyiz. Eleştiri turnuvadan sonra yapılır."

"Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Bu güvenimizi samimi şekilde turnuva bitinceye kadar, kimseyi tek tek suçlamadan destek olmalıyız. İnsanlar kötü günde belli olur. Bizim de kötü günümüz ve şimdi hocamıza, takımımıza yardım etmemiz lazım. Portekiz'e her takım yenilebilir."

"Bugün sahada olağanüstü bir örnek seyrettim. Bu örneğin adı Pepe. Hiçbir türlü yaşına bakmaksızın sahadaki oyuncuların en iyisiydi. Genç oyunculara hatta olgun oyunculara da büyük bir örnek oldu."