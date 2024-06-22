Vincenzo Montella'dan Portekiz mücadelesi yorumu: 'Fena bir maç oynamadık'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 21:29

Güncelleme: 22.06.2024 - 21:32

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Altay Bayındır ve Samet Akaydın'ın hataları, kadro tercihleri... Kısaca ne söylemek istersiniz?"

Vincenzo Montella: "Maçla alakalı konuşursak daha iyi olur. Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dakika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik."

ARDA GÜLER VE İSMAİL YÜKSEK AÇIKLAMASI

"Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum."

"İsmail Yüksek çok büyük sakatlıktan geri geliyor. 90 dakika oynamaya hazır değil. 45 dakika farklı, 90 dakika farklı. Zaman verdik, sonuna kadar bekledik. Arda Güler konusunda üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım."