Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ferencvaros hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi Ferençvaroş'un kadrosunda kimler var?

FERENCVAROS NERENİN TAKIMI?

Ferencvárosi Torna Club (FTC) ya da Ferencváros, Macaristan'ın futbol takımlarından birisidir. Ferenc Springer tarafından 1899'da Budapeşte'de kurulmuştur.

Kulüp renkleri yeşil-beyaz, takma adı ise "Yeşil Kartallar"dır. Macaristan Liginde 36 kez şampiyon olarak ligin en çok kupa kazanan takımıdır. 2006 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirmediği için federasyon kararı ile tarihinde ilk kez küme düşmüştür.

FERENCVAROS TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Ferencvaros’un teknik direktörü Robbie Keane’dir. İrlandalı futbol efsanesi, 2025 yılının Ocak ayında göreve gelerek Avrupa futbolunda dikkat çeken bir hamle yaptı. Kariyerinde Liverpool, Tottenham ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen Keane, teknik adamlık döneminde modern futbol anlayışını benimseyerek hücum odaklı ve yüksek tempolu bir oyun tarzı geliştirdi.

FERENCVAROS GÜNCEL KADRO DEĞERİ 2025 NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Ferencvaros takımının güncel kadro değeri 47.70 milyon euro’dur.