UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin rakibi Ferencvaros'un hangi ligde oynadığı merak ediliyor. Peki, Ferencvaros hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Ferencvaros hangi ligde oynuyor?

FERENCVAROS NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ferencvaros, Macaristan’ın köklü futbol kulüplerinden biridir ve 1899 yılında Budapeşte’de kurulmuştur. Yeşil-beyaz renkleriyle tanınan Ferencvárosi Torna Club, ülkenin en başarılı takımlarından biri olarak bilinir ve Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkat çeker.

FERENCVAROS HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi olarak dikkat çekerken, iç ligde Macaristan 1. Futbol Ligi olan Nemzeti Bajnokság I (NB I)’de mücadele ediyor.