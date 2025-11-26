Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ferençvaroş maçı öncesi Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Ferençvaroş maçı öncesi Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!

26.11.2025 13:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ferençvaroş maçı öncesi Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Ferençvaroş'u konuk edecek Fenerbahçe'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında 27 Kasım Perşembe günü Ferençvaroş'u ağırlayacak. Zorlu maç öncesinde takımda çok sayıda eksik bulunuyor ve sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.

Sarı kart cezası bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred ile sakatlığı devam eden Sebastian Szymanski, Ferençvaroş karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, bu maçta görev alamayacak.

Cenk Tosun'un yerine UEFA listesine eklenen Levent Mercan ise teknik direktör Tedesco'nun tercihine bağlı olarak maça çıkabilecek.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE YOK

Fenerbahçe'ye bir olumsuz haber de stoper hattından geldi.

Milli takımda sakatlanıp Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almayan Çağlar Söyüncü, bugünkü idmanda da takımla çalışamadı ve Ferençvaroş maçında sahada olamayacak.

Böylece tecrübeli stoperin yokluğuyla birlikte Fenerbahçe'nin Ferençvaroş karşısındaki eksik sayısı toplamda 5'e yükseldi.  

