Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ferhat Arıcan'dan Macaristan'da altın madalya!

Ferhat Arıcan'dan Macaristan'da altın madalya!

28.09.2025 21:32:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ferhat Arıcan'dan Macaristan'da altın madalya!

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye, 3 altın madalya ile turnuvayı başarıyla tamamladı. Ferhat Arıcan, paralel bar ve kulplu beygirde altın madalyanın yanı sıra özel ödülün de sahibi oldu.

Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre Türkiye, Szombathely kentindeki organizasyonu 3 altın madalya ile tamamladı.

FERHAT ARICAN ALTIN MADALYA KAZANDI

Milli sporcu Ferhat Arıcan, bugün paralel bar aletinde elde ettiği 14 bin 250 puanla ikinci altın madalyasını elde etti.

Öte yandan paralel barda Altan Doğan 13 bin 600 puanla beşinci, Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde 13 bin 700 altıncı oldu.

Ferhat, dün kulplu beygir aletinde, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde altın madalya kazanmıştı.

Ayrıca Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladığı puanlarla özel ödülün sahibi oldu.

İlgili Konular: #ferhat arıcan #Cimnastik #Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

İlgili Haberler

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye 4 madalya
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye 4 madalya Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular, erkekler W1 takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Tarihi bir başarıya imza attı: Defne Kurt'tan 5. altın madalya!
Tarihi bir başarıya imza attı: Defne Kurt'tan 5. altın madalya! Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, organizasyonu 5 altın madalya ile tamamladı.
Milli judoculardan Çin'de 2 madalya!
Milli judoculardan Çin'de 2 madalya! Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix 2025'te milli judocular, 2 bronz madalyanın sahibi oldu.